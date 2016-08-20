الحوثيون يقتلون 15 من قوات صالح فروا من معارك الحدود

قامت ميليشيات الحوثي بقتل 15 جندياً من أفراد الحرس الجمهوري الهاربين من المعارك في حدود #نجران ، حيث تم مقتل ما يقارب 70 حوثياً من قبل القوات السعودية.

من جانبها، شنت طائرات #التحالف_العربي أكثر من غارة جوية ضد مواقع ميليشيات الحوثي في مديرية #حرض اليمنية قُبالة منفذ #الطوال البري السعودي في #جازان .

وأفاد مصدر أمني بأن قوات التحالف تمكنت من استهداف طقم تابع لميليشيات الحوثي في وادي المبطح بين آل حماقي وآل الزماح القريبتين من #صعدة ، ما أدى إلى مقتل 4 حوثيين. كما أكد المصدر مقتل 64 من عناصر ميليشيات الحوثي على الحدود اليمينة مقابل منطقة جازان.

كما أوضحت مصادر أمنية عن وصول 8 جثث متفحمة تابعة لضباط وخبراء في قوات الحرس الجمهوري التابع للمخلوع صالح تم استهدافهم في جبهة منفذ علب ومديرية باقم.