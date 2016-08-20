اليمن.. الجيش يقترب من فك حصار تعز

واصلت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تقدمها في جبهة #نهم القريبة من العاصمة اليمنية #صنعاء، مع تراجع عناصر ميليشيات الحوثي والمخلوع علي صالح وفرارها من مواقعها في منطقة المدفون باتجاه منطقة المجاوحة.

وأفادت مصادر عسكرية بنجاح ‏قوات الجيش مدعومة بالمقاومة وقوات التحالف من تحرير موقع البياض الاستراتيجي المطل على منطقة المدفون بالمديرية، إضافة إلى تحرير جبلي الكحل والقتب من قبضة الميليشيات الانقلابية.

من ناحية ثانية، اقترب الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من فك الحصار عن مدينة #تعز من الجهة الغربية، في وقت كثف طيران التحالف غاراته على مواقع الانقلابيين. هذا وأعلن مجلس تنسيق المقاومة في تعز نجاح المرحلة الأولى من تنفيذ خطة كسر الحصار.

وبالتزامن مع فعالية جماهيرية دعا لها الانقلابيون في ميدان السبعين جنوب العاصمة اليمنية صنعاء، شنت مقاتلات #التحالف_العربي عدة غارات على مواقع تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية، حيث استهدفت معسكر النهدين ودار الرئاسة القريبين من ميدان السبعين، إضافة إلى معسكري فريجه والصمع في أرحب شمال العاصمة، كما استهدفت الغارات مواقع المتمردين الحوثيين في صعدة وشبوة.

وشهدت جبهات القتال في #الجوف معارك عنيفة بعد تصدي قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لهجوم الميليشيات على مواقع الجيش والمقاومة في منطقة سداح بمديرية المصلوب، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى من الطرفين.