انتقادات دولية للانقلابيين باليمن لعرقلتهم الحل السلمي

أعرب سفراء الدول الـ18 الراعية لعملية السلام في #اليمن عن قلقهم من الخطوات الانفرادية وغير الدستورية التي يقوم بها #الانقلابيون، في إشارة إلى إعلان تشكيل ما سمي بالمجلس الرئاسي.

سفراء مجموعة الدول الراعية للعملية السلمية في اليمن أضافوا في بيان لهم أن مثل هذه الأعمال لن تؤدي إلا لمزيد من الانقسامات في اليمن ولن تعالج مشاكله السياسية والاقتصادية والأمنية، التي تسبب المعاناة المنتشرة في أرجاء البلاد.

سفراء مجموعة الدول دعوا أيضاً الأطراف اليمنية إلى التعامل بمسؤولية مع جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة والالتزام بمرجعيات الحل السلمي المتمثلة بمبادرة دول مجلس التعاون الخليجية.

وتأتي الدعوة في وقت يواصل المبعوث الأممي إسماعيل #ولد_الشيخ جهوده لإنقاذ العملية السياسية في اليمن، إذ التقى بالرئيس اليمني عبدربه منصور #هادي في الرياض، الذي أكد حرصه والحكومة الشرعية على السلام المبني على الأسس والمرجعيات المحددة والواضحة من خلال المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، والقرارات الأممية.

وينتظر أن يلتقي ولد الشيخ بممثلي الانقلابيين اليوم في مسقط.