المخلافي: روسيا أكدت دعمها للشرعية في اليمن

قال وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي إن روسيا أكدت دعمها للشرعية في اليمن، وعدم اعترافها بالمجلس السياسي الذي شكله الانقلابيون في صنعاء، وذلك خلال لقاء جمعه مع ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي.

يأتي ذلك فيما أعرب سفراء الدول 18 الراعية لعملية السلام في اليمن عن قلقهم من الخطوات الانفرادية وغير الدستورية التي يقوم بها الانقلابيون، في إشارة إلى إعلان تشكيل ما سمي بالمجلس الرئاسي.

سفراء مجموعة الدول الراعية للعملية السلمية في اليمن أضافوا في بيان لهم أن مثل هذه الأعمال لن تؤدي إلا لمزيد من الانقسامات في اليمن ولن تعالج مشاكله

السياسية والاقتصادية والأمنية التي تسبب المعاناة المنتشرة في أرجاء البلاد.

وكان المخلافي قد التقى في جنيف، الجمعة، بسفراء مجموعة الدول الـ18 لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة.

واستعرض المخلافي مع السفراء آخر المستجدات والتطورات على#الساحة اليمنية، وعمل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، والسبل الكفيلة بدعمها، إلى جانب الدور الكبير الذي لعبته مجموعة الدول الـ18 في جميع جولات مشاورات السلام، لاسيما خلال الجولة الأخيرة في الكويت.

من جهتهم، أكد سفراء المجموعة دعمهم الكامل للحكومة اليمنية وللسلام وعودة الشرعية إلى #اليمن.