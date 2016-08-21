اليمن.. كسر حصار تعز غرباً واستعادة جبل هان الاستراتيجي

أعلن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في اليمن، السبت فك الحصار عن مدينة تعز من الجهة الغربية، وذلك بعد أن استعادت السيطرة الكاملة على جبل هان الاستراتيجي وتأمين الطريق المؤدي إلى داخل المدينة عبر منطقة الضباب.



وتشهد الجبهة الشمالية للمدينة مواجهات عنيفة وتحديداً في شارع الأربعين وأحياء عصيفرة والزنو، في حين قصفت طائرات التحالف العربي عدة مواقع للميليشيات شمال غربي المدينة، ودمرت بثلاث غارات متتالية دبابة للميليشيات في تلة فندق السوفيتيل في الجهة الشرقية من المدينة.

من جانب آخر تواصل قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تقدمها في جبهة نهم القريبة من العاصمة اليمنية صنعاء، مع تراجع عناصر الميليشيات وفرارها من مواقعها في منطقة المدفون باتجاه منطقة المجاوحة.

وأفادت مصادر عسكرية عن نجاح ‏قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة وقوات التحالف في تحرير موقع البياض الاستراتيجي المطل على منطقة المدفون بالمديرية، بالإضافة إلى تحرير جبلي الكحل والقتب من قبضة الميليشيات الانقلابية.