قيادي حوثي يتحدث عن تشكيل حكومي بين شريكي الانقلاب

قال #صالح_الصماد، القيادي #الحوثي ورئيس ما يسمى بالمجلس السياسي، إنه سيتم خلال الأيام المقبلة إعلان تشكيل حكومي بين شريكي #الانقلاب، داعياً أعضاء البرلمان الى معاودة عقد الجلسات.

ووجه الصماد انتقادات لاذعة الى المبعوث الأممي اسماعيل #ولد_الشيخ_أحمد، وقال إنه عاجز عن تحقيق أي تسوية سياسية في #اليمن، ووصفه بأنه عاجز عن انتزاع تصريح للطائرة كي تقل وفد الانقلابيين من مسقط إلى #صنعاء.

ووجه الصماد وفد الانقلابيين في مسقط بعدم الجلوس مع ولد الشيخ أحمد قبل العودة إلى صنعاء للتشاور.

في غضون ذلك أعلن الانقلابيون في صنعاء عن تشكيل لجنة عسكرية وأمنية تضم قيادات عسكرية موالية لهم.