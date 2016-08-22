التحالف يكثف غاراته.. ومعارك شرسة لإتمام فك حصار تعز

أفاد مراسل العربية أن طائرات #التحالف_العربي شنت غارات مكثفة على مواقع وآليات عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في مختلف الجبهات المحيطة بمدينة تعز حيث تخوض قوات من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية معارك عنيفة لكسر الحصار عن المدينة.

ووفقا لمصادر عسكرية فقد طالت الغارات آليات عسكرية للميليشيات في منطقة الدعيسة بمديرية التعزية شمال غرب المدينة ومخازن أسلحة وتجمعات للميليشيات في ضاحية الربيعي غربا وتجمعات أخرى في مفرق شرعب عند المدخل الشمالي الغربي للمدينة، إلى جانب معسكر أبو موسى الأشعري ومعسكر الدفاع الجوي ومواقع عسكرية في جزيرة كمران على الطريق الرابط بين تعز والحديدة والتي تعتبر خط الإمداد الرئيسي للميليشيات.

يذكر أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في #اليمن، تمكنا السبت من فك الحصار عن مدينة تعز من الجهة الغربية، وذلك بعد أن استعادا السيطرة الكاملة على #جبل_هان الاستراتيجي وتأمين الطريق المؤدي إلى داخل المدينة عبر منطقة #الضباب.