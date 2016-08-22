المخلوع صالح "يتملق" روسيا.. "لكم مطاراتنا وموانئنا"

بعد أن أكدت روسيا عدم اعترافها بالمجلس السياسي الذي أنشأه الانقلابيون في اليمن، مشددة على دعمها الشرعية، بحسب ما نقل وزير الخارجية اليمني عبد الملك #المخلافي ، قال الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح إن هذا المجلس (الذي لم يعترف به دولياً) مستعد لمنح موسكو حرية استخدام قواعد جوية وبحرية في #اليمن.

وأضاف المخلوع صالح الذي أطيح به في احتجاجات شعبية حاشدة عام 2011 لقناة روسيا 24 في مقابلة أجريت معه من #صنعاء ، بحسب ما أفادت وكالة رويترز: "نحن على استعداد لتفعيل الاتفاقات مع روسيا الاتحادية في مكافحة الإرهاب. نحن نمد أيدينا ونقدم كافة التسهيلات في قواعدنا ومطاراتنا وفي موانئنا ونحن جاهزون لتقديم كل التسهيلات لروسيا، فهي الأقرب إلينا."

وفي هذا السياق، يقول المحلل السياسي أحمد سعيد: "إن كلام المخلوع صالح واضح وهو يطالب #روسيا بالتدخل عسكرياً إلى جانب الانقلابيين على غرار تدخلها في سوريا، كما أنه يوجه رسالة مفادها أنهم سيمنحون موسكو كل التسهيلات والامتيازات في اليمن مقابل أن تدعمهم".

يذكر أن سفراء 18 دولة -بينها روسيا- تدعم محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة والهادفة لإنهاء الحرب في اليمن أصدروا بياناً الجمعة يندد "بالإجراءات غير الدستورية والأحادية الجانب في صنعاء."

كما قال وزير الخارجية اليمني عبدالملك #المخلافي السبت إن روسيا أكدت دعمها للشرعية في اليمن، وعدم اعترافها بالمجلس السياسي الذي شكله الانقلابيون في صنعاء، وذلك خلال لقاء جمعه مع ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي.