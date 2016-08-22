روسيا: لا علاقة لسفننا في خليج عدن بما يجري باليمن

نفى القائم بأعمال السفارة الروسية في صنعاء أوليغ دريموف، أن تكون هناك علاقة بين السفن الروسية الموجودة في خليج عدن وما يحدث في اليمن.

وقال في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" إن وجود عدد من الفرقاطات الحربية الروسية في خليج عدن يأتي ضمن الأعمال الروتينية التي تقوم بها البحرية الروسية لمكافحة القرصنة في منطقة القرن الإفريقي.

وفي وقت سابق أوضح دريموف أن الموقف الروسي بشأن الأزمة اليمنية واضح منذ البداية وهو الاعتراف بالحكومة الشرعية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي.

فيما قال وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي إن روسيا أكدت دعمها للشرعية في اليمن، وعدم اعترافها بالمجلس السياسي الذي شكله الانقلابيون في صنعاء، وذلك خلال لقاء جمعه مع ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي.

سياسيا أكدت مصادر متطابقة للصحيفة أن مدينة جدة ستشهد اجتماعا رباعيا يضم السعودية والإمارات وبريطانيا وأميركا يوم الخميس القادم لبحث الملف اليمني، فيما يسبقه اجتماع خليجي - أميركي - بريطاني يوم الأربعاء لبحث نفس الملف بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ووزيري خارجية أميركا جون كيري والبريطاني بوريس جونسون بالإضافة إلى المبعوث الأممي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد الذي وصل إلى السعودية الأسبوع الماضي.