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مقتل القيادي الحوثي أكرم أبو عاطف ومرافقيه في الضباب

المصدر: دبي- قناة العربية
عناصر من ميليشيات الحوثي
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أفاد مراسل العربية في #اليمن بأن القيادي الحوثي أكرم أبو عاطف قتل الأحد مع 6 من مرافقيه في المعارك التي تشهدها جبهة #الضباب غرب #تعز .

وقُـتل القيادي أبو عاطف في التبة السوداء، بحسب مصادر المقاومة الشعبية، علما أن الجيش الوطني والمقاومة استعادا التبة السوداء أخيرا بعد مواجهات عنيفة مع الانقلابيين.

إلى ذلك، تشن الميليشيات قصفًا عنيفا بالدبابات والمدفعية على الأحياء الشرقية لتعز من مواقع تمركزها في ضاحيتي الحوبان والجند، ما دفع طائرات #التحالف-العربي إلى شن تسع غارات على مواقع هذه الميليشيات في تبتيّ السلال وسوفيتيل شرق المدينة وتجمعات أخرى لهم في شارع الستين.

كلمات دالّة

#اليمن, #الضباب, #تعز, #التحالف العربي

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