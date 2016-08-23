التحالف يغير على مواقع الميليشيات في اليمن

قصفت طائرات #التحالف_العربي مواقع عسكرية لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في مواقع عدة في اليمن.

واستهدفت أهدافاً لميليشيات الحوثي في محافظة #صعدة، وتعزيزات عسكرية للانقلابيين على الطريق الرئيس في مديرية قطابر.

أما في محافظة الجوف التي تشهد مواجهات متقطعة بين الجيش اليمني والحوثيين، فقد قصفت طائرات التحالف أهدافاً في مديريتي الغيل والمصلوب، إضافة إلى معسكر الخرافي الواقع شمال شرق صنعاء، ومواقع الميليشيات في جبهة صرواح غرب مأرب.

كما نفذت طائرات التحالف غارتين على موقع للحوثيين في منطقة صالة في تعز جنوب غرب البلاد، كذلك على شرق مدينة تعز وحي الجحملية، حيث تتمركز جيوب من القناصة التابعة للميليشيات.