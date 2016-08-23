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التحالف يقصف تجمعات الانقلابيين في نهم على تخوم صنعاء

المصدر: دبي - قناة العربية
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شن طيران #التحالف_العربي غارات جوية عدة على مواقع وتعزيزات المتمردين في مديرية #نهم قرب #صنعاء ، وأسفرت عن مقتل العشرات منهم، وتدمير آلياتهم ومعداتهم.

من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم المقاومة في صنعاء، عبدالله الشندقي، إن غارات التحالف استهدفت معسكرات وتعزيزات الانقلابيين في ضواحي صنعاء، التي أدت إلى إحراق وتدمير ثمانية أطقم محملة بالأفراد والذخائر، إلى جانب خمسة أطقم في منطقة بني بارق وثلاثة أخرى بالقرب من حريم نهم.

كما ذكر الشندقي متحدثاً لوكالة سبأ أن الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني تقوم بتمشيط المناطق المحررة في نهم، حيث شرعت بنزع الألغام التي زرعتها الميليشيات في المناطق السكنية.

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