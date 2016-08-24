الخطوط الجوية اليمنية تغلق مكاتبها في العاصمة صنعاء

أفادت شركة الخطوط الجوية اليمنية بغلق جميع مكاتبها في #صنعاء ووقف بيع التذاكر في العاصمة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتحويل رحلاتها إلى مطاري #عدن و #سيئون في جنوب البلاد، حيث تسيطر الحكومة الشرعية نظراً لاستمرار إغلاق مطار صنعاء.



وأكد مدير الخطوط اليمنية بصنعاء، علي المتوكل، إيقاف بيع التذاكر من صنعاء حتى إشعار آخر.

وقال المتوكل، في تعميم داخلي، إنه "نظراً لتوقف التشغيل من مطار صنعاء الدولي بسبب الحظر الجوي، يتم إيقاف البيع وإصدار التذاكر على الخطوط التي تبدأ رحلتها من وإلى صنعاء، ويتم البيع من المناطق المفتوحة والتي يتم تسيير رحلاتنا منها".



وأعلنت الخطوط اليمنية للمسافرين العالقين خارج #اليمن عن تغيير الرحلات إلى مطاري عدن وسيئون من دون غرامات.

