اليمن.. مقتل 7 عناصر من القاعدة بغارة جوية

قتل 7 عناصر من تنظيم القاعدة بغارة نفذتها طائرة بدون طيار في جنوب اليمن الأربعاء، بحسب ما أفاد مسؤول أمني.

وقال المسؤول لوكالة فرانس برس "قتل 4 عناصر من تنظيم القاعدة في غارة جوية لطائرة بدون طيار استهدفت مركبة للتنظيم" كانت في طريقها من مدينة عتق مركز المحافظة، إلى مديرية نصاب إلى الغرب منها.

ويرجح أن تكون الطائرة أميركية، لكون واشنطن تلجأ منذ أعوام إلى هذا النمط في استهداف قياديين وعناصر في التنظيم.

وكان مسؤولون أميركيون أعلنوا في وقت سابق هذا الشهر مقتل 3 عناصر من التنظيم في غارة أميركية لطائرة من دون طيار في شبوة.

وأفادت الجماعات الإرهابية كالقاعدة وتنظيم "داعش"، من النزاع في اليمن منذ أكثر من عام بين قوات حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية، والمتمردين الحوثيين وحلفائهم من الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح، لتعزيز نفوذها خصوصاً في جنوب البلاد.

وبدأ التحالف العربي في مارس 2015 عملياته لدعم قوات هادي في مواجهة المتمردين الذين سيطروا على صنعاء في سبتمبر 2014، وتابعوا التقدم ليسيطروا على مناطق أخرى في الوسط والجنوب. وتمكنت قوات هادي بدعم مباشر من قوات التحالف، من استعادة 5 محافظات جنوبية من المتمردين صيف 2015.