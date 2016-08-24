مصرع 49 من العناصر الانقلابية في عدة محافظات يمنية

أكدت مصادر يمنية مقتل 49 وجرح العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح نتيجة مواجهات وغارات لمقاتلات التحالف العربي.

ووفقاً لمصادر ميدانية فإن 24 حوثياً قتلوا وجرح العشرات، الثلاثاء، جراء الاشتباكات مع رجال المقاومة والجيش الوطني غرب وشمال وجنوب مدينة تعز.

ولفتت المصادر إلى أن طفلة لقيت حتفها وأصيب 6 من المدنيين جراء القصف المستمر على الأحياء السكنية من قبل ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، مشيرة إلى مقتل 6 من عناصر المقاومة والجيش الوطني وجرح 11 آخرين.

وبحسب المصادر فقد سيطرت المقاومة الشعبية وقوات الجيش الوطني على قرى الصيار، وسوق العقبة، وقرية الشرف بمديرية الصلو، مشيرة إلى أنه بذلك تكون القوات الحكومية قد تقدمت في مواقع الميليشيات جنوب تعز لمسافة تبلغ نحو 5 كيلومتر.

وفي منطقة نهم شرق صنعاء لقي ما لا يقل عن عشرة من الانقلابيين مصرعهم نتيجة غارات عدة شنها طيران التحالف العربي على تعزيزات الميليشيات القادمة من معسكرات في ضواحي صنعاء، وأسفرت - وفقا للمصادر - عن إحراق وتدمير ثمانية آليات عسكرية محملة بالأفراد والذخائر، خمسة منها في منطقة بني بارق وثلاثة قرب من حريم نهم.

وفي البيضاء أكدت مصادر في المقاومة مقتل قيادي ميداني كبير من ميليشيات الحوثي و5 من المسلحين المرافقين له، خلال المواجهات التي اندلعت إثر محاولة الانقلابيين التقدم نحو مواقع المقاومة في منطقة المناسح تحت غطاء كثيف من صواريخ الكاتيوشا والمدافع الثقيلة.

كما شن رجال المقاومة هجوماً واسعاً على مناطق وتجمعات للحوثيين منها موقع "جبل الثعالب" أهم وأكبر مواقع الميليشيات في قيفة رداع، ونقطة حوثية على مشارف "جبل جميدة" ما أسفر عن سقوط 8 قتلى وعشرات الجرحى في صفوف الميليشيات.

وفي محافظة الحديدة غرب اليمن، أفادت مصادر محلية بأن عناصر المقاومة هاجموا مسلحاً حوثياً في شارع المطار غرب المدينة، حيث لقي مصرعه على الفور.