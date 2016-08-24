مقتل عميد في الحرس الجمهوري بصنعاء وقياديين حوثيين بتعز

اغتال مسلحون مجهولون العميد المتقاعد في قوات #الحرس_الجمهوري_اليمني سابقا #العميد_عبدالله_الرصاص أمام منزله في شارع #الرقاص شمال غرب العاصمة #صنعاء.

شهود عيان أكدوا أن مسلحين كانا يستقلان دراجة نارية أطلقا ثلاث رصاصات باتجاه العميد الرصاص أمام منزله وأردوه في الحال ولاذوا بالفرار.

وفي #تعز، قُتلت قيادات ميدانية لميليشيات #الحوثي خلال معارك الليلة الماضي غرب المدينة، الأول يدعا #أبو_مالك وهو المشرف الميداني للميليشيات في المحور الغربي لتعز، والثاني هو #حسين_هاشم_الكبسي .

وأوضحت مصادر في المقاومة الشعبية أن الكبسي قتل عند سفح #جبل_هان من جهة الشمال، وأبو مالك قُتل في منطقة #الربيعي وذلك خلال تصدي #الجيش_اليمني و #المقاومة_الشعبية لهجوم معاكس شنته الميليشيات الليلة الماضية في محاولة لاستعادة السيطرة على مواقع تم دحرها منها خلال الأيام الماضية.

وفي محافظة #عمران، أكدت مصادر قبلية وصول نحو 45 جثة لعناصر من #الحوثيين قُتلوا في معارك تعز خلال الأيام القليلة الماضية.

ووفقا لشهود عيان، فقد تم دفنهم الثلاثاء في مقبرة بيت الفقيه في مدينة عمران في ظل تكتم شديد ودون إبلاغ أهاليهم. وينتمي هؤلاء إلى مديريات شهارة وعيال سريح ومسور وجبل يزيد التابعة لمحافظة عمران.

وفي #مأرب، اعترضت الدفاعات الجوية لقوات #التحالف صاروخا بالستيا أطلقته الميليشيات فجر اليوم باتجاه أحد معسكرات الجيش الوطني القريبة من مدينة مأرب، وتم تدمير الصاروخ في الجو.

طائرات التحالف جددت قصفها لـ #قاعدة_الديلمي العسكرية القريبة من #مطار_صنعاء كما قصفت مخزنا لصواريخ "كورنيت" تابع للقوات الموالية للمخلوع #صالح في #مثلث_عاهم شمال غرب محافظة #حجة الحدودية.

غارات أخرى متزامنة استهدفت تجمعات للميليشيات في منطقة #الشريفية وغرب مدينة #حرض وفي مديرية #مستباه شمال محافظة حجة الحدودية.

وفي محافظة #إب قصفت الطائرات نقاط تفتيش ومراكز عسكرية تابعة للميليشيات في قرية #السفياني التابعة لمديرية #النادرة مخلفة قتلى وجرحى.