المقاومة باليمن:العملية العسكرية مستمرة حتى تحرير صنعاء

أكد المتحدث الرسمي باسم المقاومة الشعبية في صنعاء، عبدالله الشندقي، أن العملية العسكرية لن تتوقف حتى استكمال تحرير كل المديريات والمحافظات والوصول إلى العاصمة صنعاء.

في غضون ذلك، سيطرت المقاومة والجيش الوطني في جبهة نهم على عدد من المواقع والجبال الاستراتيجية، وفي تعز قتل نحو 16 وجرح العشرات من ميليشيات الحوثي وصالح خلال المواجهات في جبهات عدة.

وفيما تحتدم المواجهات في نهم سيطرت قوات الجيش والمقاومة بدعم من طيران التحالف على جبال بياض والقتب والمداوير الاستراتيجية المطلة على منطقة محلي، بعد معارك عنيفة مع الميليشيات.

وذكرت مصادر في المقاومة أن قرية ووادي محلي والخط الرئيسي الرابط بين صنعاء ومأرب الذي يمر من الوادي بات تحت السيطرة النارية، وبهذا تمكن الجيش والمقاومة من قطع طريق الامداد الرئيسية للميليشيات المتمركزة في منطقة بني بارق، كما تمت السيطرة على كولة الكحل ومنطقة الصناني، وباتت على أعتاب وادي غليمة الذي يُعد جزءا من وادي محلي.

هذا وجددت مقاتلات التحالف غاراتها على مواقع الانقلابيين في صنعاء، حيث جرى قصف كلية الطيران والدفاع الجوي والتموين العسكري ومعسكر لواء الصواريخ في فج عطان، كما تعرضت مواقع عدة للميليشيات في محافظة صعدة للقصف.

وفي تعز قتل وجرح العشرات من ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح خلال الاشتباكات في معظم جبهات المدينة.

وتمكنت المقاومة والجيش الوطني من تحرير منطقتي الطير وشعب الصومي في منطقة حذران غرب المدينة، وفي منطقة الأحكوم في مديرية حيفان جنوب تعز تمت السيطرة على التبة الحمراء، حيث أصبح طريق هيجة العبد الرابط بين مدينتي تعز وعدن في مأمن، فيما الاشتباكات العنيفة مستمرة في جبل الأكبوش.