الجيش اليمني: الميليشيات تحشد لإعادة حصار تعز

قال الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني، العميد سمير الحاج، الجمعة، إن قوات الجيش الوطني والمقاومة تتقدم على مختلف الجبهات بدعم وإسناد كامل من قوات التحالف، وأشار الحاج إلى أن الميليشيات شنت الليلة الماضية هجوماً عنيفاً على جبل الهان في المنفذ الغربي لتعز لاستعادته، مؤكداً أن القوات الشرعية لن تتخلى عن الإنجازات التي حققتها.

وأكد أن ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح تحشد المزيد من الآليات إلى محافظة تعز في محاولة منها لإعادة الحصار إلى المدينة.

من جهة أخرى، تتصدى القوات السعودية المشتركة لمحاولات الميليشيات التسلل، كما تستهدف بالمدفعية أوكارا للميليشيات ردا على محاولاتها استهداف مناطق حدودية، يأتي ذلك بالتزامن مع الخسائر الكبيرة التي تتلقاها الميليشيات في عدد من جبهات القتال الداخلية، خاصة في تعز ونهم.