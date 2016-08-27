اليمن.. الحوثيون يرفضون تسليم صواريخهم الباليستية

أعلن الانقلابيون في اليمن عدم تسليم صواريخهم الباليستية في رفض ضمني للمبادرة التي طرحها وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، قبل يومين في جدة لحل الأزمة اليمنية، بحسب ما نشرت وكالة الأناضول.

وأكد البيان تمسك الحوثيين بما سمّاه "امتلاك إرادة القتال، والاحتفاظ من القدرات والإمكانات اللازمة كما وعد بمضاعفة الجهود على كافة المستويات حتى يتحقق ذلك".

هذا البيان قرأ فيه رفض ضمني للمبادرة الأميركية التي طرحها وزير الخارجية جون كيري في جدة قبل يومين ولم يعلق عليها الحوثيون.

ودعت مبادرة كيري إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الانقلابيون، وانسحابهم من صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة في اليمن إلى طرف ثالث.

وتتضمن هذه الأسلحة الصواريخ الباليستية التي وصفها كيري بالتهديد على السعودية والمنطقة وكذلك الولايات المتحدة.

وهي الصواريخ التي تستخدمها الميليشيات دوما في استهداف الأراضي السعودية من على الحدود.. وتتصدى لها القوات السعودية باستخدام منظومة باتريوت للدفاع الجوي.