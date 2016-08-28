معارك عنيفة في تعز ومقتل وإصابة العشرات من الميليشيات

قُتل وأصيب العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، إثر معارك عنيفة تشهدها جبهات #تعز.

وقصف طيران التحالف العربي تجمعاً للميليشيات على مفرق شرعب شمال غرب المدينة، فيما نجحت المقاومة الشعبية والجيش الوطني في صد هجوم للمتمردين في مديرية مقبنة غرب مدينة تعز، والصَلو جنوب المدينة.

كما تدور اشتباكات عنيفة بين عناصر الميليشيات وقوات الشرعية في منطقة الأحكوم بمديرية حَيْفان جنوب تعز، ما أدى إلى قطع طريق هيجة العبد الرابط بين مدينتي تعز و #عدن بسبب شدة المعارك، خاصة مع دفع الميليشيات بتعزيزات كبيرة إلى جبهة حيفان.

كذلك قصف الانقلابيون عشوائياً بصواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية والدبابات عدداً من أحياء شمال ووسط تعز ومواقع المقاومة والجيش في جبل هان.