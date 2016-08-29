60 قتيلاً بهجوم انتحاري لداعش في عدن

أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري الذي استهدف اليوم، الاثنين، مركز تجنيد تابعا للجيش في مدينة عدن جنوب البلاد، وقتل نحو 60 شخصاً، وفق ما أفادت مصادر طبية لوكالة "فرانس برس".

وقال مسؤول في أجهزة الأمن إن انتحارياً يقود سيارة مفخخة فجر نفسه قرب تجمع لمتطوعين ينتظرون للانضمام إلى الجيش، على مقربة من مدرسة في شمال المدينة الساحلية.

كما أشارت مصادر طبية في 3 مستشفيات بالمدينة، هي أطباء بلا حدود والوالي والنقيب، إلى أن حصيلة الهجوم وصلت إلى 60 قتيلاً، من بينهم عدد كبير من المصابين الذين توفوا متأثرين بجروحهم.

وشهدت عدن خلال الأشهر الماضية سلسلة تفجيرات تبنى عدداً منها تنظيما "القاعدة" و"داعش".