احتياجات إعادة إعمار اليمن تصل إلى 15 مليار دولار

ذكر البنك الدولي أن الاحتياجات العاجلة لإعادة إعمار ما خلفته الحرب المتصاعدة في اليمن، منذ أواخر مارس، والتعافي من الصراع، "تصل إلى 15 مليار دولار.

وقال البنك الدولي خلال ورشة عمل خاصة نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لإعادة الإعمار والتعافي في فترة ما بعد الصراع في اليمن، إن اليمن بحاجة إلى السلام ووقف الصراع وعودة الأمن والاستقرار لبدء مرحلة إعادة الإعمار والتغلب على الصعوبات الكبيرة التي قد تواجه إعادة الإعمار.

وقالت الأمم المتحدة إن مساعداتها وصلت إلى 4 ملايين يمني، بينما ما زال هناك 14 مليون شخص ليس لديهم أمن غذائي.

في غضون ذلك دعا مجلس الوزراء اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة للاستمرار في مساعدة اليمنيين على استعادة الدولة وإنهاء انقلاب مليشيات الحوثي وصالح.

وقالت الحكومة في بيان صحفي إن استعادة الشرعية يحد من تمدد ونفوذ الجماعات الارهابية والمتطرفة التي وفر لها الانقلاب مناخا ملائما لتوسيع أنشطتها المهددة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة.

وأكد البيان أن الحكومة وبمساندة من دول التحالف العربي ماضية في محاربة الإرهاب وإنهاء الانقلاب.