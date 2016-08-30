اليمن.. مقتل 3 من القاعدة في غارة لطائرة بدون طيار

أعلنت مصادر أمنية وقبلية أن 3 عناصر من تنظيم القاعدة قتلوا الثلاثاء في غارة لطائرة بدون طيار في جنوب اليمن حيث ينشط المتطرفون.

وقال مصدر أمني إن طائرة بدون طيار أميركية على الأرجح استهدفت سيارة بداخلها المتطرفون الثلاثة في الضاحية الشرقية لمدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، مشيرا إلى سقوط قتيل وجريحين.

وذكر مصدر قبلي أن الجريحين من مسلحي القاعدة توفيا متأثرين بجروحهما جراء الغارة الأميركية، ما يرفع حصيلة القتلى في الهجوم إلى 3.

وكان 7 عناصر يشتبه بأنهم من تنظيم القاعدة قتلوا في هجومين لطائرتين بدون طيار الأربعاء الماضي في جنوب اليمن.

وقال مسؤول أمني حينذاك إن 4 عناصر مفترضين من التنظيم المتطرف قتلوا عندما استهدفت طائرة من دون طيار مركبة يستقلونها كانت متجهة من مدينة عتق مركز محافظة شبوة في جنوب البلاد، إلى مديرية نصاب (غرب) في المحافظة نفسها.

وإلى الشرق من صنعاء، قتل 3 عناصر مفترضين من القاعدة في غارة لطائرة من دون طيار استهدفت مركبة يستقلونها في منطقة صحراوية بمحافظة مأرب، بحسب ما أفاد مصدر أمني ثان.