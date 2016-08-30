اليمن.. الجيش والمقاومة يحرران 3 جبال استراتيجية في تعز

أحرز الجيش الوطني اليمني والمقاومة تقدماً مهماً في تعز، حيث سيطرا على ثلاثة جبال استراتيجية، وتم تحرير جبل المنعم وتلتي السوداء والخلوة في منطقة الربيعي غرب مدينة تعز، بعد هجوم عنيف على الميليشيات. وهذه المرتفعات تطل على الخط الرابط بين تعز والحديدة.

فيما أدت الاشتباكات العنيفة على جبهات تعز إلى مقتل ما لا يقل عن 16 عنصرا من المتمردين، وإصابة العشرات منهم.

وفي صعدة شنت طائرات التحالف أكثر من 20 غارة على مواقع ومعسكرات الميليشيات في مديريات البقع وكتاف وباقم ومنبه.

وفي محافظة الجوف شنّ الجيش الوطني والمقاومة بإسناد جوي من طيران التحالف هجوما واسعا على معسكر حام الاستراتيجي.

هذا وقتل في مواجهات الجوف قيادات ميدانية للحوثيين، أبرزهم أحمد العاقل ومحسن دعبج، وابن الحمودي الشريف.

من جانبها استهدفت غارات لطيران التحالف العربي مواقع وتجمعات للميليشيات الانقلابية في منطقة حذران والربيعي غرب مدينة تعز، فيما يستمر تحليق طيران التحالف في سماء المدينة.