قوات الدفاع السعودي تسقط "بالستياً" في سماء عسير

أسقط الدفاع الجوي السعودي صاروخاً بالستياً مساء أمس أطلق من الأراضي اليمنية وتم التصدي له وإسقاطه فوق سماء منطقة عسير.

هذا واستهدفت طائرات التحالف بعدة غارات مواقع للميليشيات في منفذ علب الحدودي شمال محافظة صعدة قبالة ظهران الجنوب السعودية وقصفت بثماني غارات ثكنة عسكرية للميليشيات بالقرب من القصر الجمهوري في مدينة صعدة.

وتشهد مناطق الحدود اليمنية السعودية على امتداد محافظات حجة وصعدة والجوف مواجهات عنيفة قصفت خلالها طائرات التحالف والمدفعية السعودية مواقع وتجمعات الميليشيات في مناطق كتاف وباقم ومنبه وشدا وحرض، كما استهدفت طائرات التحالف تجمعات للميليشيات في مديرية المتون غرب محافظة الجوف.

إلى ذلك واصلت القوات السعودية المشتركة عمليات تأمين وتطهير الحدود عبر تعقب المتسللين من مليشيا الحوثي والمخلوع صالح والتصدي لمحاولات إطلاق القذائف من الأراضي اليمنية باتجاه القرى والمحافظات السعودية المتاخمة للحدود.