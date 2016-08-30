مقتل مفتي الحوثيين في غارة للتحالف شمال اليمن

أفادت مصادر "العربية" أن مفتي ميليشيات الحوثي عبد الرحمن شمس الدين قتل مع عدد من مرافقيه صباح اليوم بغارة جوية لطائرات التحالف العربي على الطريق الرابط بين محافظتي صعدة وعمران شمال اليمن.

من جانبه أكدت مصادر أمنية سقوط نحو 16 شخصاً بين قتيل وجريح في صفوف ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح إثر اشتباكات في جبهات مدينة تعز.

وأفادت مصادر لقناة "العربية" بأن المقاومة والجيش الوطني سيطرا على عدة مناطق باتجاه منطقة الربيعي بينها التبة السوداء والخلوة وأن ميليشيات الحوثيين وصالح أرسلت تعزيزات ضخمة للمنطقة لاستعادة ما فقدته من مناطق.