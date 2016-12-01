مقتل 15 عنصراً من ميليشيات الحوثي وصالح شرقي تعز

لقي 15 عنصراً، الخميس، من ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح مصرعهم بقصف مدفعي من قبل الجيش اليمني والمقاومة الشعبية شمال شرق تعز.

وأوضحت مصادر عسكرية ميدانية أن القصف استهدف عمارة الفلاحي في شارع الخمسين شمال شرق المدينة، وذلك في إطار مواجهات متواصلة يسعى الجيش من خلالها إلى دحر الميليشيات من مواقع تمركزها في محيط المدينة المحاصرة منذ أكثر من عام.

وفي منطقة أرحب شمال شرق العاصمة صنعاء، قتل 5 ضباط وفنيين من وحدة الصواريخ التابعة لقوات الحرس الجمهوري سابقاً في معسكر الصمع وذلك بغارة لطائرات التحالف العربي استهدفتهم أثناء تجهيزهم لإطلاق صاروخ ما أدى إلى تدميره.

كما استهدف طيران التحالف بعدة غارات في محافظة الحديدة غرب اليمن مواقع مليشيات الحوثي والمخلوع، وتحديداً في منطقة الكثيب ومديرية الدريهمي وفي منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه ومعسكر الدفاع الساحلي وفي منطقة رأس عيسى وفي مديرية الخوخة.