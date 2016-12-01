هادي للانقلابيين: شعب اليمن سيسحق من يقف ضد حريته

حذر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الخميس، قبيل لقائه المرتقب مع المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد في عدن لبحث مساعي استئناف مفاوضات السلام، الانقلابيين من أن الشعب اليمني سيسحق من يقف في طريقه وطريق الحرية والعدالة.

وأضاف هادي في كلمته بمناسبة الذكرى الـ49 للاستقلال أن إعلان ما سمي بالمجلس السياسي تحد واضح للمجتمع الدولي. هذا وأكد هادي أن الأيدي ما زالت ممدودة للسلام.

من جانبه، أكد رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر، أن حكومة الانقلابيين تهدد وحدة اليمن وأمنه واستقراره، متهماً الحوثيين ببناء جدار سياسي يعيق عملية السلام.

يذكر أنه من المتوقع أن يصل المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الخميس إلى عدن للقاء الرئيس اليمني وقيادات الحكومة، في إطار مهمة "صعبة" لاستئناف مفاوضات السلام.

وكان من المفترض أن يزور ولد الشيخ أحمد عدن قبل أيام إلا أن الزيارة تأجلت بسبب إعلان الانقلابيين تشكيل ما أطلقوا عليه حكومة إنقاذ في صنعاء.