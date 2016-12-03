الصين قلقة من حكومة ميليشيات الحوثي في صنعاء

أبدت وزارة الخارجية الصينية قلقها، بعد أن شكلت ميليشيات الحوثي وصالح حكومة جديدة، فيما يبدو أنها ضربة للجهود التي تدعمها الأمم المتحدة، لإنهاء الحرب الدائرة في اليمن منذ 20 شهراً.

وقالت الوزارة في بيان صدر في ساعة متأخرة من مساء الجمعة إنها تؤيد الحكومة اليمنية الشرعية. وأضافت في بيان مقتضب "لا نوافق على قيام أي جانب في اليمن بأي تصرفات منفردة، تؤدي إلى تعقيد الوضع وترى أن هذا غير مفيد للتوصل لحل سياسي للقضية اليمنية."

كما أعربت عن أملها بأن تواصل الأطراف المعنية في اليمن الحوار لحل الخلافات والتوصل لتسوية عادلة، يمكن لكل الأطراف قبولها على أساس قرارات الأمم المتحدة ومبادرات مجلس التعاون الخليجي.

يذكر أنه في يناير الماضي أثناء وجود الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في السعودية أكدت الدولتان دعمهما لوحدة واستقلال وسيادة اليمن، ودعمهما للحكومة المعترف بها دولياً.