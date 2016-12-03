ميليشيات الحوثي تحتجز 64 قاطرة مساعدات لتعز

لا تزال تعز تتصدر المشهد اليمني، لا سيما لجهة الحصار وعمليات القنص والقصف العشوائي ضد المدنين من قبل عناصر الميليشيات الحوثية. ولا تزال تلك الانتهاكات بحق المدنيين مستمرة بحسب ما جاء في تقرير لمنظمة ائتلاف الاغاثة الانسانية اليمنية، مساء الجمعة.

فقد ذكر التقرير أن 172 مدنيا قتلوا في محافظة تعز خلال شهر نوفمبر الماضي فيما وصل عدد الجرحى إلى 721 من بينهم نساء وأطفال.

احتجاز 64 قاطرة محملة بالمساعدات

وحمّل وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، الجمعة الميليشيات الانقلابية المسؤولية الكاملة عن تجويع أبناء محافظة تعز واحتجازها 64 قاطرة محملة بالمساعدات الإنسانية لمحافظة تعز في منطقتي الربيعي غرب المدينة والوازعية جنوب غرب المحافظة.

وأوضح أن القاطرات تحمل مساعدات إغاثية لمديريات شرعب وجبل حبشي ومقبنة ودمنة خدير. وأضاف أن وكيل المحافظة المعين من قبل الانقلابيين أمين حميدان حضر إلى الوازعية ورفض الإفراج عن القاطرات والسائقين، طالباً منهم كشوفات بالأسماء المستفيدة، لافتاً إلى أن سائقي ومرحلي تلك القواطر ليس لهم أي علاقة بأسماء المستفيدين، كونهم مقاولين لترحيل المواد الإغاثية.

كما أكد فتح أن عددا من مقاولي نقل الإغاثة امتنعوا عن إيصال المساعدات الإغاثية من ميناء الحديدة إلى تعز بسبب احتجاز القاطرات في مداخل المحافظة.

إلى ذلك، طالب وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة، منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة باليمن، جيمي ماكغولدريك، وبرنامج الغذاء العالمي، اتخاذ موقف حازم تجاه الميليشيات الانقلابية التي تعمل على احتجاز المساعدات الإغاثية المقدمة لمحافظة تعز.

كما طالب بسرعة الإفراج عن القاطرات المحملة بالمساعدات الإنسانية وضمان وصولها إلى المحتاجين الذين يعانون من أوضاع مأساوية.