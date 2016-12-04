الحوثيون يقتحمون مقر شركة نفطية في صنعاء

اقتحمت ميليشيات الحوثي مقر شركة توتال النفطية، في حي حده جنوب غربي مدينة صنعاء، بهجوم مباغت شنه عشرات المسلحين على حراس مقر الشركة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة من أفراد الحراسة، وجرح عدد آخر، إضافة إلى اختطاف ثلاثة آخرين ووضعهم في معتقل تابع للميليشيات، وفق ما أفادت مصادر نفطية في صنعاء.

من جانبه، أكد محامي المخلوع صالح، القانوني محمد المسوري، هجوم الانقلابيين واقتحامهم لمكتب شركة توتال، قائلاً: "تحرك أكثر من عشرة أطقم تابعة للحوثيين وهجموا على مقر الشركة بهدف السيطرة على المقر، ومن ثم أخذوا نحو 40 مولداً كهربائياً تحتفظ بهم الشركة في مقرها الرئيس، والتي فشلت كل محاولات الحوثيين في الاستيلاء عليها سابقاً".

وتابع المسوري قائلاً: "شهود عيان أكدوا أن إطلاق النار كان كثيفاً ومرعباً. كما تم قنص ثلاثة من الحراسة بإتقان شديد".