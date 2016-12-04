اليمن.. التحالف يسيطر على السواحل الجنوبية لشبوة

تمكنت قوات التحالف العربي والجيش اليمني من بسط السيطرة على السواحل الجنوبية لمحافظة شبوة، ضمن الجهود في مكافحة التنظيمات الإرهابية في اليمن.

وكانت محافظة شبوة المحطة التالية بعد النجاحات التي حققها التحالف في طرد عناصر القاعدة من المكلا والمناطق المحيطة بها في محافظة حضرموت.

وانتشرت صباح الجمعة الدفعة العسكرية الأولى من قوات النخبة الشبوانية، مدعومة من قوات التحالف، لتأمين المناطق الساحلية بمديرية رضوم التابعة لمحافظة شبوة، بهدف بسط نفوذ الدولة وإعادة الأمل واستقرار الأوضاع الأمنية في مختلف المناطق اليمنية.