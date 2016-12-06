عدن.. خلية اغتيالات داعشية في قبضة الأمن

أعلنت إدارة أمن مدينة عدن بجنوب اليمن الثلاثاء، أن وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لإدارة أمن المدينة ألقت القبض على خلية مكونة من 8أفراد تابعة لتنظيم داعش بالتنسيق مع قوات التحالف العربي.

وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لإدارة الأمن أن قوات مكافحة الإرهاب تمكنت من القبض على أفراد الخلية المسؤولة عن تنفيذ عمليات اغتيال كوادر أمنية بمناطق متفرقة في محافظة عدن وبحوزة عدد من المقبوض عليهم مسدسات مزودة بكواتم للصوت. وذكر البيان أن الاعترافات الأولية لأفراد من الخلية تشير إلى ضلوعهم في ارتكاب جرائم قتل شملت ضباطاً متقاعدين كانوا يعملون في أجهزة أمنية.

وأضاف أن عدداً منهم اعترف أيضا بتلقي أوامر القتل والتمويل من قبل ميليشيات موالية للرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح وميليشيات الحوثي.

يذكر أن داعش أعلن في 22 نوفمبر الماضي مسؤوليته عن عملية اغتيال العقيد عبد الرحيم علي الضالعي الضابط في أمن مطار عدن الدولي.

وشهدت عدن ثاني كبرى مدن اليمن العديد من عمليات الاغتيال التي طالت أمنيين على مدى الأشهر المنصرمة.

واستعادت القوات الأمنية الشرعية السيطرة الكاملة على المدينة في يوليو من العام 2015 بدعم من التحالف العربي، بعدما سيطرت ميليشيات الحوثي وصالح على مناطق منها.