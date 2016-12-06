مجهولون يفجرون أنبوب تصدير الغاز الطبيعي في شبوة

فجّر مسلحون مجهولون أنبوب تصدير الغاز المسال، الرابط بين حقول الإنتاج في مأرب وميناء التصدير في منطقة بلحاف على بحر العرب، وفق مصادر محلية.

وأوضحت المصادر أن التفجير استهدف الأنبوب في منطقة نشيمة بمديرية رضوم التابعة لمحافظة شبوة.

من جانبهم، أفاد شهود عيان أن الانفجار هزّ المنطقة وتسبب في اشتعال النيران، كما شوهدت أعمدة اللهب تتصاعد في السماء.

من جهتها، أكدت مصادر حكومية أن الاعتداء على أنبوب تصدير الغاز جاء في وقت تستعد فيه الحكومة الشرعية لاستئناف التصدير، بعد توقفه لنحو 18 شهراً منذ اندلاع حرب الحوثي وصالح، حيث تسعى الحكومة لبيع الغاز واستئناف تصدير النفط من حقول مأرب وشبوة وحضرموت الخاضعة لها، بهدف تحسين موارد البلاد التي تعاني من أزمات مالية حادة وتوقف صرف المرتبات للموظفين منذ أربعة أشهر.