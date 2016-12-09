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التحالف العربي يستهدف مخازن أسلحة للانقلابيين في تعز

المصدر: دبي - قناة العربية
آلية تابعة للجيش اليمني "أرشيفية"
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أعلنت مصادر الجيش اليمني أن مقاتلات التحالف العربي استهدفت مخازن أسلحة للانقلابيين في تعز جنوب غربي اليمن.

وعلى جبهة صعدة، استهدفت مقاتلات التحالف أهدافاً متحركة ومخابئ أسلحة لميليشيات الحوثي وصالح في عدة مناطق بالمحافظة.

الميليشيات ردت وكعادتها بشن هجوم على المدينة واستهدفت الأحياء السكنية، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين.

طيران التحالف عاود استهداف تجمعات ومواقع وآليات الميليشيات في اللواء 26 حرس بمديرية السوادية بمحافظة البيضاء.

وفي مأرب استهدف طيران التحالف تجمعات ميليشيات الحوثي في أطراف صرواح.

مقاتلات التحالف استهدفت أيضاً منصة إطلاق صواريخ جنوب مدينة الحديدة.

وفي صنعاء طيران التحالف شن غارات على مواقع لإطلاق الصواريخ الباليستية في وادي جربان بمنطقة عمد التابعة لمديرية سنحان.

كلمات دالّة

#اليمن, #الجيش اليمني, #تعز, #التحالف العربي

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