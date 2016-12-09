مقتل وإصابة نحو 20 من الميليشيات إثر هجوم فاشل غرب تعز

خسرت ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح نحو 20 من عناصرها بين قتيل وجريح في مواجهات مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة مقبنة غرب تعز.

وأفادت مصادر محلية بأن المعارك اندلعت إثر هجوم شنه المتمردون على مواقع الجيش والمقاومة في جبل النُبيع، حيث نجحت قوات الشرعية في صد الهجوم وتكبيد الانقلابيين خسائر كبيرة.

كما دارت معارك عنيفة بين قوات الشرعية والمتمردين في مديرية خب في الجوف والشعف الحدودية مع السعودية وأكبر مديريات المحافظة.

كذلك شنت مقاتلات التحالف غارات عدة على مواقع الميليشيات في مديرية باقم بمحافظة صعدة، معقل المتمردين الحوثيين.