اليمن.. غارات مكثفة للتحالف على مواقع الانقلابيين

شنت طائرات التحالف العربي سلسلة غارات على مخازن أسلحة المتمردين في تعز ومنصات إطلاق الصواريخ في سنحان معقل المخلوع صالح، كما أغارت على معسكر الحرس الجمهوري في منطقة السوّادية في البيضاء محدثة دماراً كبيراً فيه.

طائرات التحالف العربي مازالت تحوم في سماء اليمن راصدة تحركات الانقلابيين ومخازن أسلحتهم وصواريخهم البعيدة، ففي تعز استهدفت الغارات مخازن الأسلحة قرب تبة سوفيتيل التي يسيطر عليها الانقلابيون، ما أدى إلى تدمير الموقع بالكامل.

وفي صنعاء، أغارت طائرات التحالف العربي على منصات إطلاق الصواريخ الباليستية في منطقة جربان التابعة لمديرية سنحان معقل المخلوع صالح، كما شنت طائرات التحالف غارات عنيفة استهدفت تجمعات ومواقع وآليات لميليشيات الحوثيين في اللواء 26 حرس جمهوري بمديرية السوادية بمحافظة البيضاء.

من ناحية أخرى، دعت قوات الشرعية سكان مناطق التماس في مديرية نهم شمال شرق العاصمة صنعاء، إلى مغادرتها باعتبارها مناطق عسكرية، فيما أكد قائد المنطقة العسكرية السادسة، اللواء الركن أمين الوائلي، بدء مرحلة الحسم العسكري لتحرير محافظة الجوف.

وتأتي دعوة الجيش الوطني وسط استمرار التقدم الكبير لقوات الشرعية في عدة جبهات، حيث تكبد فيها الانقلابيون خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

هذا وتقوم الميليشيات الانقلابية في تعز بمواصلة تهجير المدنيين من قراهم في المناطق التي يسيطرون عليها، وذلك رداً على الخسائر التي يتلقونها على يد الجيش والمقاومة التعزية.