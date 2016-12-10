اليمن.. 35 قتيلاً بانفجار بمعسكر الصولبان في عدن

سقط قرابة 35 قتيلاً وأصيب العشرات، السبت، بتفجير عبوة ناسفة طالت معسكر الصولبان شمال شرق مدينة عدن جنوبي اليمن، وفق ما أفاد مراسل "العربية" في اليمن.

ونتج الانفجار، الذي تبناه تنظيم "داعش"، عن تفجير انتحاري نفذه مجهول دخل وسط تجمع لقوات الجيش أثناء استعدادهم لتسلم رواتبهم عند البوابة الرئيسية من المعسكر.

وأكد قائد المنطقة العسكرية الرابعة في عدن، اللواء فضل حسن، تشكيل لجنة لمباشرة التحقيق في العمل الإرهابي تمهيداً لملاحقة ومعاقبة الجناة، فيما تم اتخاذ سلسلة إجراءات أمنية وعسكرية صارمة بهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار والحيلولة دون تكرار أي أعمال إرهابية أخرى.

ميدانياً، استهدفت طائرات التحالف العربي مواقع وأهداف عسكرية لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح على الساحل الغربي لليمن، حيث دمرت منصة إطلاق صواريخ للميليشيات قرب مدينة حرض شمال غرب محافظة حجة الحدودية، وقصفت مواقع وتجمعات للانقلابيين في جزيرة كمران شمال غرب مدينة الحديدة، كما قصفت أهدافاً ومواقع أخرى للمتمردين في صنعاء وتعز.