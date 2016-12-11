الرئيس اليمني يدعو لتحقيق فوري في تفجير الصولبان

وجّه الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، بتشكيل لجنة تحقيق وبشكل عاجل حول انفجار معسكر الصولبان، لمعرفة مواقع القصور والخلل لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

وشدد هادي على ضرورة تعزيز اليقظة الأمنية، وتفعيل التعاون والتكامل مع مختلف الأجهزة بالتعاون مع المواطنين.

وقد سقط قرابة 35 قتيلاً وأصيب العشرات، السبت، بتفجير عبوة ناسفة طالت معسكر الصولبان شمال شرقي مدينة عدن جنوب اليمن، وفق ما أفاد مراسل "العربية" في اليمن.

ونتج الانفجار، الذي تبناه تنظيم "داعش"، عن تفجير انتحاري نفذه مجهول دخل وسط تجمع لقوات الجيش أثناء استعدادهم لتسلم رواتبهم عند البوابة الرئيسية من المعسكر.