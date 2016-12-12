اليمن.. ضبط شاحنة تحمل طائرات تجسس للحوثيين

كشف مسؤول عسكري يمني أن الشرطة العسكرية في محافظة مأرب ضبطت شاحنة تجارية تحمل طائرات بدون طيار للتجسس، في طريقها للحوثيين في العاصمة صنعاء، نقلاً عن قناة "العربية" الاثنين.

وبحسب المسؤول العسكري، فإن الطائرات "تجسسية" وتعمل على رصد الأهداف العسكرية.

وسبق أن ضبطت السلطات العسكرية في مأرب العديد من شاحنات النقل، التي تحمل أسلحة ومعدات حربية في طريقها إلى "الحوثيين"، وحلفائهم من القوات الموالية للرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح.

وفي الأغلب تكون هذه الشاحنات قادمة من منفذ محافظة المهرة، أقصى شرق اليمن، على الحدود مع سلطنة عمان.