طفل يمني يموت كل 10 دقائق

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أن طفلاً يمنياً واحداً على الأقل يموت كل عشر دقائق بسبب سوء التغذية والأمراض، محذرة من أن 2.2 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد ويحتاجون إلى العناية العاجلة.

ويشهد اليمن منذ نحو 20 شهراً نزاعاً مسلحاً أوقع أكثر من سبعة آلاف قتيل ونحو 37 ألف جريح.

وتسبب النزاع بتدهور الأوضاع الإنسانية والصحية بشكل كبير لنحو 26 مليون يمني، كما حرم أكثر من ثلثي هؤلاء السكان من الحصول على العناية الطبية اللازمة.

كذلك يعاني 8 من أصل كل 10 أطفال في محافظة صعدة من سوء التغذية المزمن.