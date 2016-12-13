نائب الرئيس اليمني يؤكد التمسك بالمرجعيات الثلاث

أكد نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن الأحمر، التمسك بالمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، والقرار 2216 بما يضمن إنهاء الانقلاب واستعادة الشرعية.

وأشار الأحمر، خلال لقائه مع القائم بأعمال السفير الأميركي، ويتشار رايلي، إلى أن الإرهاب معضلة كبيرة وخطر شديد سيظل يهدد الأمن الدولي.

من جانبه، جدد رايلي حرص بلاده على تحقيق السلام والأمن في اليمن.

ميدانياً، واصلت طائرات التحالف العربي غاراتها على مواقع ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في اليمن، وتحديداً في منطقة حزيز جنوب مدينة صنعاء، وعلى منطقة آل حجلان في مديرية صرواح غرب محافظة مأرب.

وشهدت منطقة حريب في جبهة نهم شمال شرق صنعاء اشتباكات بين قوات الشرعية والميليشيات.

كما تواصلت المواجهات في الأطراف الشرقية لمدينة تعز، إضافة إلى الاشتباكات في جبهتي الوازعية والصلو جنوب المحافظة.