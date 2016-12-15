حكومة اليمن تجدد حرصها على سلام مبني على المرجعيات الـ3

جدد وزير الخارجية اليمني، عبدالملك المخلافي، حرص الحكومة الدائم على السلام الذي يتوق له كافة اليمنيين المبني على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار 2216.

وأشار المخلافي خلال لقائه السفير البريطاني ادموند براون، أمس الأربعاء، إلى أن هذه المرجعيات هي أساسية وكفيلة بإنهاء الانقلاب وعودة الأمن والاستقرار إلى اليمن، وتشكل قاعدة صلبة للسلام الذي لا يحمل بذور حرب قادمة.

من جهة أخرى، التقى وفد الانقلابيين الحوثيين في موسكو نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ضمن زيارة غير معلنة قام بها الوفد إلى روسيا، وقال رئيس الوفد محمد عبدالسلام إن اللقاء كان مهماً ومثمراً.