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11 جثة مذبوحة ومتحللة في عدن.. واشتباكات عنيفة في تعز

المصدر: دبي – العربية.نت
العثور على جثث مذبوحة في عدن(رويترز)
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عثر على 11 جثة متحللة ومذبوحة في ضاحية مدينة عدن كبرى مدن جنوب اليمن، حيث لا تزال تنشط مجموعات متطرفة، كما أعلن مصدر أمني الأربعاء. وأضاف المصدر أن السكان عثروا مساء الثلاثاء على الجثث مقطوعة الرؤوس.

وأوضحت الشرطة التي لم تحدد الجهة المشتبه بها، أن الجثث رميت في محمية الحسوة الطبيعية (غرب عدن) قبل أكثر من شهر على ما يبدو. وقال مسؤول أمني لوكالة فرانس برس إن "الجثث كانت متحللة ومذبوحة".

يذكر أن السلطات اليمنية أعلنت عدن عاصمة مؤقتة للبلاد بعد استعادتها في صيف 2015 من الميليشيات الحوثية التي تسيطر على العاصمة صنعاء.

جثث مذبوحة في عدن(رويترز) جثث مذبوحة في عدن(رويترز)
جثث مذبوحة في عدن(رويترز) جثث مذبوحة في عدن(رويترز)

اشتباكات عنيفة في تعز

على صعيد آخر، أفاد مراسل العربية في اليمن بأن الأحياء السكنية وسط مدينة تعز تعرضت ليل الأربعاء - الخميس لقصف عنيف من قبل ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح.

كما دارت اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الوطني والمقاومة من جهة وعناصر الميليشيات الانقلابية من جهة أخرى في محيط تبة معسكر الدفاع الجوي شمال مدينة تعز، وذلك إثر هجمات شنتها الميليشيات على مواقع الجيش الوطني والمقاومة. يترافق ذلك مع قصف بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

الدمار الذي خلفه قصف سابق للحوثيين على مناطق سكنية من تعز الدمار الذي خلفه قصف سابق للحوثيين على مناطق سكنية من تعز
الدخان يتصاعد من تعز إثر اشتباكات (ارشيفية) الدخان يتصاعد من تعز إثر اشتباكات (ارشيفية)
قوات الشرعية اليمنية في تعز قوات الشرعية اليمنية في تعز

كلمات دالّة

#اليمن, #تعز, #الانقلابيين, #الحوثي, #صالح, #تبة, #معسكر الدفاع الجوي

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