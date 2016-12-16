اليمن.. أسرى إيرانيون ومن حزب الله في قبضة الجيش

كشف محافظ الجوف، أمين العكيمي، أن الجيش اليمني تمكن من أسر أعداد كبيرة من الميليشيات، بينهم خبراء إيرانيون وعناصر من حزب الله اللبناني.

وقال في حديث صحافي الخميس: "تمكنا من أسر أعداد كبيرة من الميليشيات الانقلابية، من بينهم خبراء إيرانيون وآخرون تابعون لحزب الله، يزودونهم بالمعلومات والدعم"، وذلك خلال المواجهة الأخيرة التي شهدتها وتشهدها المحافظة.

وأكد "العكيمي" تحرير مناطق كبيرة من المحافظة ما يمثل نسبة 80% من أراضي المحافظة، مشيراً إلى أن الميليشيات خلفت وراءها كميات كبيرة من الألغام، حول الطرقات والمزارع والأحياء السكنية، وتقدر أعداد هذه العبوات الناسفة بأكثر من 130 ألفاً، مما يؤكد أن عملياتهم هدفها الانتقام من الشعب اليمني.

وأضاف محافظ الجوف: "الانقلابيون قاموا بزرع الألغام في المقام الأول، وعثرنا في بعض المواقع على كميات كبيرة تزن 100 كيلو من المواد المتفجرة، وهذا كفيل بقتل أعداد كبيرة من المدنيين".