مواجهات عنيفة شرق باب المندب وتجدد المعارك غرب تعز

اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الشرعية وميليشيات الحوثي وصالح في منطقة كهبوب، شرق باب المندب وجنوب الوازعية غرب مدينة تعز الخميس.

كما دارت معارك مماثلة في جبال المحاولة والمنصورة والمناطق الفاصلة بين الوازعية والمضاربة التابعة لمحافظة لحج، فيما تجددت المعارك جنوب مديرية ذوباب غرب تعز، ما أسفر عن قتلى وجرحى من الميليشيات، وشنت مقاتلات التحالف غارتين على مخزن وتجمعات الميليشيات شمال المخا غربي تعز.

وفي الجوف تم إحباط هجوم للميليشيات على أحد المواقع القريبة من معسكر الخنجر شرق مديرية خب والشعف، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين.