الحكومة اليمنية تطالب بخارطة طريق جديدة للسلام

التقى رئيس الوفد الحكومي لمشاورات السلام ووزير الخارجية اليمني، عبد الملك المخلافي، في الرياض اليوم السبت مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وأوضح المخلافي خلال اللقاء أن الحكومة الشرعية تنتظر من المبعوث الأممي تقديم ورقة جديدة لتحقيق السلام، تتضمن تصوراً واضحاً وفقاً للملاحظات والردود التي قدمتها الحكومة على الورقة السابقة، التي لم تتوافق مع المرجعيات الشرعية المتفق عليها سابقاً.

وأكد المخلافي أن تطبيق قرار مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصِّلة هو الخيار الوحيد لتجنيب الشعب اليمني ويلات الحرب، وأن على الميليشيات الانقلابية تنفيذها.

كما جدد حرص الحكومة على السلام والوئام لإخراج اليمن من جحيم الاحتراب وجدية السلطة الشرعية في التعاطي الإيجابي مع كافة الجهود الدولية، الهادفة إلى تحقيق السلام وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.

كيري في الرياض الأحد

هذا وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن جون كيري سيزور العاصمة السعودية الرياض، الأحد، لإجراء محادثات مع القادة السعوديين حول ملفات عدة بالشرق الأوسط.

وأوضح مارك تونر، مساعد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن كيري سيبحث أثناء زيارته التطورات الإقليمية، بما في ذلك الوضع في اليمن، وجهود نظرائه لتسوية الأزمة هناك بطرق سياسية.

على صعيد آخر، زار وفد لميليشيات الحوثي، العاصمة الروسية موسكو، وهي العاصمة الدولية الثانية بعد الصين خلال أسبوعين، ويبحث الوفد إيجاد اعتراف دولي بالحكومة الانقلابية في العاصمة صنعاء بين الجماعة وحزب المخلوع صالح.

وكانت روسيا أعلنت في وقت سابق أنها تؤيد الحكومة الشرعية في اليمن.