49 قتيلاً بهجوم انتحاري شرق عدن.. وداعش يتبنى

المصدر: العربية.نت، فرانس برس

تبنى تنظيم داعش الهجوم الذي وقع في معسكر الصولبان شرق عدن، اليوم الأحد، والذي أوقع 49 قتيلاً.

وكان انفجار قد قتل أكثر من 40 جندياً وأصاب 50 آخرين في هجوم انتحاري على معسكر الصولبان شرق عدن، وفق ما أعلن مدير عام مكتب الصحة في عدن، الدكتور عبد الناصر الولي.

وأشار الولي إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع.

وقال مسؤول عسكري إن انتحارياً فجّر نفسه مستهدفاً جنوداً كانوا متجمعين لتقاضي رواتبهم الشهرية في قاعدة بشمال شرقي عدن جنوب اليمن.

كما أوضح أن الانتحاري اندس بين حشد العسكريين في القاعدة في حي العريش قبل أن يفجر نفسه.

وسقط قرابة 35 قتيلاً وأصيب العشرات، في وقت سابق من الشهر الحالي، بتفجير عبوة ناسفة طالت معسكر الصولبان شمال شرقي مدينة عدن جنوب اليمن.

ونتج الانفجار، الذي تبناه تنظيم "داعش"، عن تفجير انتحاري نفذه مجهول دخل وسط تجمع لقوات الجيش أثناء استعدادهم لتسلم رواتبهم عند البوابة الرئيسية من المعسكر.