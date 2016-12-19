اليمن.. معارك في تعز ومقتل قيادي حوثي

تجددت المعارك في محيط معسكر الدفاع الجوي شمال غربي مدينة تعز، بعد ساعات من فشل هجوم كبير لميليشيات الحوثي وصالح على المعسكر خلال الساعات الماضية.

وقالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش والمقاومة الشعبية صدت خلال الساعات الماضية هجوماً كبيراً للانقلابيين، مؤكدة مصرع عدد من ميليشيات الحوثي، بينهم القيادي المدعو "كرار".

وأضافت أن الحوثيين حاولوا إشغال جبهة الدفاع الجوي بمحاولة تقدم عبر حي الزنوج، لكن قوات الجيش والمقاومة أحبطت الخطة.

وشنت قوات الشرعية هجمات على مواقع المتمردين في محيط معسكر التشريفات، كما تدور مواجهات ضارية بين الطرفين في المنطقة.