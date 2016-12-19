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الجيش اليمني يسيطر على مثلث البقع – الجوف - صعدة

المصدر: دبي - قناة العربية
عناصر من الجيش اليمني (أرشيفية)
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أعلن محافظ صعدة، هادي طرشان الوايلي، أن "أكثر من 29 مسلحاً من ميليشيات الحوثي وصالح قتلوا كما جرح العشرات منهم في مواجهات عنيفة مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهتي علب والبقع".

وسيطر الجيش اليمني، بغطاء جوي من طائرات التحالف، على مثلث البقع - الجوف - صعدة، الواقع على الطريق الدولي الرابط بين السعودية وشرق صعدة، كما تقدم نحو مركز مديرية باقم.

وتمكن الجيش من صد هجوم عنيف للانقلابيين في أطراف حي الزنوج ومحيط الدفاع وعصيفرة والأربعين ومختلف جبهات شرق مدينة تعز في محاولة من المتمردين لاستعادة الأحياء التي خسروها.

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